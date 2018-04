Filho mais velho de Kim confirma escolha de caçula Kim Jong-nam, filho mais velho do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-il, indicou ontem, numa entrevista para uma emissora japonesa, que seu irmão mais novo, Kim Jong-il, é o escolhido do pai para sucedê-lo. A informação está no site da emissora britânica BBC. "Acho que sim", disse ao ser indagado sobre a escolha do caçula. "É o que a imprensa vem dizendo, não?" Kim Jong-nam concedeu a entrevista em Macau, na China, e afirmou não se lembrar da última vez que conversou com o pai. "É ele quem decide (sobre a sucessão). Não tem de conversar comigo nem com ninguém", disse.