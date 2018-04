Filho vira ''Camarada Brilhante'' Kim Jong-un, filho caçula do ditador norte-coreano, Kim Jong-il, recebeu o título de "Camarada Brilhante", segundo um dos jornais de maior circulação da Coreia do Sul. A nova forma de os norte-coreanos se referirem a ele reforçou os rumores de que Kim Jong-un foi escolhido como sucessor do pai na liderança do regime comunista de Pyongyang. Segundo o jornal, uma fonte não-identificada do governo disse que o culto à personalidade do filho do ditador norte-coreano reproduz o mesmo processo usado para a indicação de Kim Jong-il antes de ele suceder ao pai, Kim Il-sung, que fundou a Coreia do Norte, em 1948, quando a Península Coreana foi dividida. Kim Il-sung era chamado de "Grande Líder", e o filho, ao sucedê-lo, passou a ser chamado de "Querido Líder". Especulações sobre o processo de sucessão familiar em Pyongyang ganharam força depois que Kim Jong-il, de 67 anos, sofreu um suposto derrame no ano passado.