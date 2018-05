Filhos de dona do Clarín farão novo exame de DNA A juíza Sandra Arroyo Salgado ordenou que Marcela e Felipe Herrera de Noble, filhos adotivos de Ernestina Herrera de Noble, a presidente do Grupo Clarín, façam hoje um novo exame de DNA. A juíza pretende comprovar se os dois são filhos de desaparecidos da ditadura militar (1976-83). Os advogados dos irmãos vão entrar com um recurso contra a ordem da juíza.