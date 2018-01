Filhos de governador iraquiano são seqüestrados Seqüestradores capturaram dois filhos do governador da província de Anbar, no Iraque, e incendiaram sua casa na cidade da capital provincial, Ramadi. Os seqüestros e o incêndio criminoso ocorrem num dia violência generalizada em Ramadi, com a morte de pelo menos dois soldados da força multinacional que permanece no Iraque e ataques a bases americanas na região. O tenente de polícia Jamal Abdul-Karim disse que homens armados atacaram a casa do governador Abdul Karim al-Rawi e capturaram dois de seus filhos. A identidade das vítimas não foi revelada. O policial disse que o governador não estava na casa, um sobrado, quando o fogo teve início.