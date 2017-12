Filhos de Sharon vão para hospital Os dois filhos do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, e os funcionários que trabalham com ele foram para o Hospital Hadassah devido ao agravamento do estado de saúde do líder israelense. Os dois filhos do premiê, Omri e Gilad, que antes se revezavam para fazer companhia ao pai, agora estão juntos no hospital. Além disso, todos os funcionários do escritório de Sharon, além de vários ministros e legisladores, estão no centro médico. O Hospital Hadassah, nos arredores de Jerusalém, informou hoje que Sharon está em estado muito grave e que sua vida corre risco. Sharon está sendo operado devido a um bloqueio na irrigação sanguínea do sistema digestivo detectada hoje durante uma tomografia computadorizada. Segundo fontes médicas, a cirurgia pode demorar entre três e seis horas.