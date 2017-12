Filhos fazem show para marcar 10 anos da morte de Diana Os príncipes William e Harry, da Grã-Bretanha, anunciaram nesta terça-feira os planos para marcar o 10.º aniversário de morte de sua mãe, a princesa Diana, com um show de música pop no estádio Wembley, em Londres. Devem se apresentar Elton John, Duran Duran, Joss Stone, Pharrell Williams, Bryan Ferry e o Balé Nacional da Inglaterra. Andrew Lloyd Webber apresentará uma série de músicas de seus shows. Também haverá uma cerimônia religiosa por Diana, que morreu em um acidente de carro em Paris, no dia 31 de agosto de 1997. "Queremos colocar nossa marca no evento. Queremos que ele represente exatamente o que nossa mãe gostaria", disse o príncipe William em um comunicado. "De maneira que apenas a cerimônia religiosa não é suficiente. Queremos um grande show, cheio de energia, e cheio da alegria e felicidade, que sei que ela gostaria." O show, no dia 1.º de julho do ano que vem, será um dos primeiros a acontecer no novo estádio Wembley, no oeste de Londres. Um relatório da polícia britânica sobre a morte de Diana, que deve ser divulgado esta semana, deve afastar as hipóteses de crime e finalmente descartar as teorias da conspiração envolvendo um assassinato da princesa.