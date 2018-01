Filipinas: 10 mortos e 5 desaparecidos em naufrágio Pelo menos 10 pessoas morreram afogadas e outras cinco continuam desaparecidas em conseqüência do naufrágio da lancha em que viajavam próximo da ilha de Tawi-Tawi, no sul das Filipinas, segundo informações das autoridades locais. De acordo com o sargento Joseph de los Reyes, da Guarda Costeira, o mau tempo na região teria causado o acidente. A embarcação, que transportava 58 pessoas, seguia para a Malásia. Cerca de 39 passageiros foram resgatados e outros quatro conduzidos para hospitais locais. Tormenta - No último final de semana, o país foi castigado por uma tormenta tropical que deixou 16 mortos e 11 feridos, segundo Bobby Santiago, porta-voz do Conselho Coordenador de Catástrofes Nacionais. As vítimas morreram em conseqüência de deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais que atingiram principalmente as províncias de Leyte e Davao, onde cerca de 55.621 pessoas ficaram desabrigadas. A tormenta tropical também causou importantes danos na infra-estrutura da região além de afetar o setor agrícola. Os prejuízos foram estimados em US$ 2,28 milhões.