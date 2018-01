Filipinas completam retirada do Iraque As Filipinas informam que está completa a retirada de suas tropas do Iraque, atendendo à exigência de rebeldes iraquianos que ameaçam decapitar um cidadão filipino. Os EUA opunham-se à saída do contingente de 51 homens. Os últimos membros da equipe filipina fizeram uma ?visita de despedida? ao novo comandante polonês da base que ocupavam, em Hillah, e partiram em seus carros. A polícia iraquiana disse que o último comboio cruzou a fronteira com o Kuwait por volta das 16h55 (hora local). Aliados na ocupação do Iraque, como Austrália e Estados Unidos, criticaram a retirada, orquestrada para salvar a vida do caminhoneiro Angelo dela Cruz. Os demais países argumentam que a saída dos filipinos incentiva novos seqüestros de estrangeiros.