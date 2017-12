Filipinas doam US$ 1 milhão para reconstrução do Iraque As Filipinas, um dos países mais pobres da Ásia, vão doar US$ 1 milhão para a reconstrução do Iraque. O anúncio será feito durante a conferência internacional em Madri sobre o processo de reconstrução. O governo filipino afirmou que a maior parte do dinheiro será arrecadado de empresas do setor privado interessadas em contratos no Iraque. A expectativa é que 60 países estejam representados na conferência de Madri, que acontece entre hoje e amanhã.