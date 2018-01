Filipinas é atingida por dois terremotos

MANILA - Dois terremotos, de magnitude 5,9 e 5,7, sacudiram hoje a ilha de Luzón, na região central de Filipinas, neste sábado, 8. Até o momento não há informações sobre vítimas ou danos materiais.

O primeiro sismo foi a 17 quilômetros de Batangas, no sul da ilha, e a uma profundidade de 40 quilômetros, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que mede a atividade sísmica no mundo.

Um minuto depois, outro sismo, 13 quilômetros a oeste de Batangas e a 42 quilômetros de profundidade, agitou a região com movimentos que se notaram até na capital Manila, a 100 quilômetros do epicentro. Na capital, prédios e escritórios foram evacuados como medida de segurança.

Um tremor de magnitude 6,7 na ilha meridional de Mindanao causou no último 11 de fevereiro oito mortos e 200 feridos. Filipinas está no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, área com grande atividade sísmica e vulcânica, atingida por 7 mil tremores por ano, a maior parte moderados. / EFE