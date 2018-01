Filipinas e Frente Moro anunciam cessar-fogo O governo das Filipinas e os rebeldes da Frente Moro de Libertação Islâmica chegaram hoje a um acordo para um cessar-fogo. Murad Eibrahim, negociador da Frente Moro, disse que os detalhes foram acertados na manhã desta terça-feira. O Ministério do Exterior da Malásia, onde as negociações foram conduzidas, deve marcar uma cerimônia na tarde de hoje para celebrar o cessar-fogo. Os pontos do acordo incluem a trégua nas hostilidades e implementação de mecanismos para normalizar as relações entre o governo filipino e os rebeldes nas áreas ocupadas por muçulmanos, além de outros detalhes sobre segurança, disse Murad. Outros detalhes serão divulgados mais tarde. "Este acordo é crucial para outros aspectos de nossos futuros acordos, que inclue a reabilitação e o desenvolvimento" das áreas ocupadas pela Frente Moro, disse Murad. O negociador filipino, Jesus Dureza, confirmou que um acordo foi alcançado entre as duas partes. "Nós estamos felizes. As negociações foram sinceras e frutíferas", disse. Agora resta apenas um grupo separatista rebelde nas Filipinas, o Abu Sayyaf, que seqüestrou dezenas de pessoas nos últimos meses, incluindo turistas americanos. A presidente do país, Gloria Macapagal Arroyo se recusa a negociar com o Abu Sayyaf.