Filipinas: homens armados matam 15 pescadores

"Eles (as vítimas) estavam pescando no território de outro grupo", explicou Cabangbang em entrevista por telefone. O porta-voz afirmou que as autoridades descartaram o envolvimento de militantes islâmicos ou guerrilheiros muçulmanos - que também costumam atuar nos arredores de Basilan.

A polícia já identificou vários suspeitos e prisões são esperadas em breve, disse Cabangbang. Ele acrescentou que uma unidade militar foi designada para fornecer segurança aos investigadores da polícia. "Os suspeitos estão fortemente armados", afirmou. As informações são da Dow Jones.