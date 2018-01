Filipinas prometem tirar tropas do Iraque Uma autoridade das Filipinas disse que o país retirará suas tropas do Iraque ?assim que possível?, em resposta à exigência feita por terroristas que capturaram um caminho filipino e ameaçam matá-lo. Não está claro se o governo das Filipinas pretende chamar os soldados de volta antes da data previamente marcada, 20 de agosto. O subsecretário de Relações Exteriores das Filipinas, Rafael Saguis, apareceu na TV árabe Al-Jazira pedindo aos seqüestradores que capturaram Angelo dela Cruz que o libertem. Os rebeldes dizem que matarão Dela Cruz se a força de paz filipina, de 51 soldados, não deixar o Iraque até 20 de julho. O governo filipino vinha ignorando a ameaça e reiterando que seu compromisso no Iraque se estende até 20 de agosto. Seguis disse na Al-Jazira que a retirada das tropas acontecerá ?assim que possível. Perguntado pelo apresentador da TV qual o significado disso, o subsecretário disse que a retirada respeitará os compromissos do governo. Seguis também apelou para os sentimentos dos seqüestradores. Em nome do povo filipino e da família de Dela Cruz, disse, ?apelo à compaixão e misericórdia de vocês para que os soltem?.