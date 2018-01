Filipinas: recurso contra legitimidade de Macapagal O deposto presidente das Filipinas Joseph Estrada entrará nesta terça-feira com um recurso na Justiça contra a legitimidade de sua substituta, Gloria Macapagal Arroyo, que, após uma revolta popular, foi conduzida ao cargo de presidente do País no último dia 20. ?O pedido contra a legitimidade da sucessão de Macapagal Arroyo será apresentado no Supremo Tribunal?, afirmou o advogado de Estrada, Rene Saguisag, em entrevista a rádio local DZMM. O ex-presidente alega que nunca apresentou sua renúncia e, sendo assim, ainda é o legítimo presidente da nação. Macapagal Arroyo prestou juramento como presidente das Filipinas no dia 20 de janeiro depois que o presidente do Supremo Tribunal, Hilario David, declarou vago o palácio presidencial de Malacañang, onde residem os chefes de Estado filipinos, segundo um procedimento reconhecido pela legislação do País. Joseph Estrado, um ex-ator de cinema, está envolvido em uma série de escândalos, entre eles, desviar recursos públicos, suborno, corrupção, perjúrio e apropriação ilegal de dinheiro.