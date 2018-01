Filipinas: seqüestrador solta menino de 6 anos O seqüestrador de um ônibus com 32 crianças e quatro professores libertou um dos reféns, um menino de 6 anos que estava com febre, segundo comprovou a Efe no local do seqüestro, no centro de Manila. Um adulto que saiu antes do ônibus é o motorista do ônibus. Ele foi examinado pelas equipes da Cruz Vermelha postadas na área. O senador Ramón Revilla negociou a libertação dos reféns com o seqüestrador, que se identificou como Armando Ducat, proprietário da creche Musmos Day Care, onde estudam as crianças. Ducat disse que pretende reivindicar matrículas gratuitas e melhoras para os 145 alunos do centro. Revilla disse à televisão local que o seqüestrador tem uma granada, da qual tirou a trava de segurança, e que dispõe de uma submetralhadora Uzi e de uma pistola calibre 45. Inicialmente a polícia achava que eram três seqüestradores. Mas o próprio Ducat se responsabilizou sozinho pela ação. Ele afirmou que, além das crianças, mantém como reféns dois professores e duas professoras.