Filipinas: Vereador é assassinado e mulher e filho são feridos Um vereador filipino morreu e sua mulher e seu filho ficaram gravemente feridos após serem baleados enquanto descansavam no terraço de sua casa na província de Samar Oriental, 650 quilômetros a sudeste de Manila, informou nesta segunda-feira, 19, a polícia. O ataque ocorreu no domingo à noite, quando seis homens armados com rifles automáticos e pistolas chegaram à casa de Rogelio Reyes, chefe do bairro de Isit, no povoado de Dolores, e pediram à família que lhes dessem algo para comer, segundo o chefe policial da região, superintendente Raul Gonzales. Os agressores aproveitaram o momento em que a esposa entrou na casa para buscar bebidas e abriram fogo contra o vereador e seu filho. Quando a mulher voltou, também foi baleada. Reyes, de 55 anos, morreu na hora, enquanto sua mulher e seu filho foram levados a um hospital e estão internados em estado grave. Segundo Gonzales, os assassinos deixaram o local tranqüilamente. O subdiretor da Polícia Nacional das Filipinas, general Oscar Calderón, declarou seus homens em estado de alerta em toda a nação para prevenir uma onda de violência nas vésperas das eleições legislativas de 14 de maio. Desde o início do ano, o pleito foi considerado o motivo de aproximadamente 30 mortes.