Filipinos batem o recorde de beijo coletivo Os chilenos terão de praticar mais se quiserem recuperar um curioso recorde mundial. Como parte das celebrações do Dia de São Valentino (considerado o Dia dos Namorados em diversas partes do mundo), mais de 5.000 casais beijaram-se simultaneamente neste sábado em Manila, nas Filipinas, para bater um recorde mundial antes pertencente ao Chile. Os beijos tiveram duração de aproximadamente 10 segundos e precederam uma festa para comemorar a data. Até mesmo o prefeito de Manila, Lito Atienza, participou do ato com sua esposa. Ao todo, 5.100 casais beijaram-se nas Filipinas. A marca chilena envolveu 4.445 casais.