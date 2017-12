Filipinos devem deixar o leste do país com a chegada de tufão O governo das Filipinas aconselhou centenas de pessoas do leste da província de Visayas, devastada pelo forte tufão Durian na semana passada, a deixarem a área depois do alerta de um novo tufão no centro do país. O tufão Utor, que pode ter ventos de até 120 quilômetros por hora, deixou estragos na cidade de Guiuan, no leste da província de Samar na madrugada deste sábado. A expectativa era de que ele cruzasse o centro da região de Visayas e seguisse para o mar do sul da China, segundo informações de Nathaniel Cruz, chefe do centro de previsões meteorológicas do país. O novo tufão estava na região sul ao leste de Bicol, região onde mais de mil pessoas morreram depois da passagem do tufão Durian, na última semana. Fernando Gonzales, governador da província de Albay, a mais atingida, afirmou que aproximadamente 15 mil pessoas de dezenas de vilas foram instruídas a saírem da região. A população deve seguir para abrigos do governo, escolas e igrejas, onde devem permanecer até que o tufão passe. "O que nós tentamos evitar é que as pessoas fiquem sem saída", afirmou Gonzales. Ele informou ainda que a população local estava cooperando com as ordens do governo e que muitos saíram do local por vontade própria. De acordo com informações do governo, cerca de 100 mil pessoas ainda estavam fora de suas casas por conta do tufão da última semana. Porém, muitos residentes voltaram para suas casas para tentar salvar objetos pessoais, algumas vezes dormindo em condições precárias. Terremoto Um terremoto moderado atingiu neste sábado a província insular ao sudeste de Manila, que sofreu uma série de tremores há dois meses, segundo informou a agência sismológica do país. O terremoto de magnitude 4,6 teve seu epicentro a cerca de 35 quilômetros ao oeste de Boac, capital da província de Marinduque, como afirmou o Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas. "Não é um terremoto que cause danos", afirmou Renato Solidum, diretor da instituição. O terremoto também foi sentido nas redondezas da província de Batangas. Boac fica a 160 quilômetros ao sudeste de Manila.