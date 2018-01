Fim de carreira para aeromoças gordas A companhia aérea (estatal) egípcia EgyptAir decidiu trocar suas aeromoças consideradas acima do peso por comissárias estrangeiras, mais magras. A instrução foi do ministro da Aviação, Ahmed Shafiq, que se referiu às barradas como "excesso de peso" para os aviões. "Contrataremos as estrangeiras até que as egípcias entrem em forma", avisou.