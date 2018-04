Fim de semana de eleição deixa 29 mortos no Paquistão Pelo menos 29 pessoas foram mortas a tiros no fim de semana em Karachi, cidade ao sul do Paquistão, quando os cidadãos elegiam um representante para substituir o legislador Raza Haider, assassinado em agosto. A violência irrompeu no sábado à noite, quando homens armados abriram fogo em várias partes da cidade.