Fim do ABM romperia estabilidade, diz Putin O presidente Vladimir Putin disse neste sábado que uma eventual saída dos Estados Unidos do Tratado Antimísseis Balísticos (ABM, por sua sigla em inglês) iria anular outros acordos de armamentos e romper a estabilidade global. Ele afirmou que o plano do presidente dos EUA, George W. Bush, de instalar um sistema de defesa nuclear antimísseis poderia fazer com que a Rússia respondesse aprimorando seu arsenal nuclear. Putin, falando a repórteres após ter-se encontrado com o presidente da Áustria, Thomas Klestil, disse que a estabilidade do mundo tem sido preservada "graças ao equilíbrio de poderes e interesses" na esfera nuclear. "Estamos certos de que a eliminação do tratado ABM de 1972 e a criação de um sistema de Defesa Nuclear Antimíssil pelos Estados Unidos irão romper esse equilíbrio", afirmou Putin. Putin disse que mais de 30 acordos armamentistas são baseados no tratado ABM, incluindo o START I e o START II, que os Estados Unidos ainda não ratificaram. "Se o tratado ABM não mais existir, o START I e o START II também deixarão de existir", considerou. "Isso significa que todos os países, inclusive a Rússia, terão o direito de instalar subprojéteis carregando ogivas nucleares em seus mísseis". Para a Rússia, afirmou Putin, a instalação de múltiplas ogivas nucleares em mísseis existentes "é a resposta mais barata".