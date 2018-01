Fim do asilo a Stroessner será pedido ao Brasil Um grupo de deputados paraguaios solicitará ao governo brasileiro o cancelamento do asilo político do ex-ditador Alfredo Stroessner para que ele retorne ao Paraguai e seja submetido a um processo judicial. A informação é do presidente da comissão de Direitos Humanos do Senado, senador Luis Alberto Mauro, do Partido Encontro Nacional, de oposição. Stroessner foi afastado do poder em 1989 por um golpe de Estado, depois de liderar uma ditadura militar por 35 anos. Depois, o ex-ditador se asilou no Brasil e hoje reside em Brasília. No Paraguai, ele é acusado de corrupção e assassinatos. Segundo Mauro, várias organizações não-governamentais acompanharão a iniciativa de cancelar o asilo do ex-ditador. "Stroessner tem que responder por assassinatos, torturas, desaparecimentos de pessoas e por ter pervertido moralmente o país", disse o senador paraguaio.