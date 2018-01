Fim do cerco à Basílica está próximo, diz prefeito de Belém Num dia em que as negociações estiveram a ponto de se romperem totalmente, o prefeito de Belém, Hanna Nasser, anunciou hoje à noite que uma solução política para o cerco israelense à Basílica da Natividade era "uma questão de horas". "Estamos muito próximos de uma solução", disse Nasser. Das negociações, além do prefeito, participam um conselheiro da Autoridade Palestina (AP), Mohammed Rashid, enviados do governo israelense e mediadores americanos e britânicos. A solução para o impasse, segundo Nasser, deve passar pela transferência para uma prisão em Jericó, sob a supervisão de agentes dos EUA e da Grã-Bretanha, de alguns palestinos que estão no complexo e são acusados por Israel de envolvimento em atentados contra israelenses. Pela manhã, um franco-atirador israelense matara um desses palestinos que estava na lista dos "terroristas mais procurados" por Israel no interior da basílica. Trata-se do militante da Fatah, Halaf Najazeh, que se movia entre os edifícios do complexo quando foi atingido. O movimento Fatah é uma facção da Organização de Libertação da Palestina (OLP) da qual faz parte o presidente da AP, Yasser Arafat. Pouco depois, a equipe de palestinos que negociava o fim do cerco israelense ao complexo religioso, iniciado em 2 de abril, abandonou as conversações denunciando intransigência por parte de Israel. Desde o início do sítio, o governo israelense vinha exigindo que o grupo de palestinos armados que se entrincheirou na basílica se renda para que seus integrantes se submetam à Justiça de Israel ou parta para o exílio. Entre os invasores da igreja - erguida sobre o local onde, segundo a tradição, nasceu Jesus Cristo - estão mais de 20 palestinos cujos nomes constam da lista de extremistas procurados por Israel. Com o anúncio palestino de que se retirava das negociações para liberar a basílica, um diplomata da União Européia (UE) se preparava hoje à tarde para entrar no complexo e tentar forçar a retomada do diálogo. Uma das propostas dos mediadores europeus é a de que os palestinos - com a anuência da Autoridade Palestina (AP) - façam uma lista de todos os que estão na basílica. Isso abriria o caminho para que um grupo reduzido dos acusados por Israel fosse transferido para uma prisão da AP supervisionada por agentes de segurança estrangeiros. Um acordo semelhante permitiu, no começo da semana passada, o levantamento do confinamento de Arafat, em seu quartel-general em Ramallah. Seis suspeitos que estavam com Arafat no edifício foram transferidos para uma prisão da AP em Jericó, sob supervisão americana e britânica. Embora o ministro israelense de Defesa, Binyamin Ben-Eliezer, tivesse declarado o fim da Operação Muro de Defesa - como foi chamada a ofensiva iniciada em 29 de março contra as cidades palestinas, principalmente da Cisjordânia -, tropas israelenses mataram hoje um palestino perto de um posto de controle montado por Israel em Gaza. Os soldados também voltaram a entrar na cidade de Tulkarem, na Cisjordânia, onde permaneceram por poucas horas e efetuaram algumas prisões de palestinos suspeitos.