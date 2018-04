Financiador de Santorum ajudou Romney há 4 anos Há alguns meses, o empresário Foster Friess - abastado e conhecido doador para causas conservadoras - surpreendeu o republicano Mitt Romney, a quem havia financiado nas prévias de 2008, com o anúncio de que, neste ano, tinha optado por bancar a campanha de Rick Santorum. Poucos tiveram um papel tão fundamental como o de Friess no resultado da terça-feira, quando Santorum venceu as prévias republicanas em Minnesota, Missouri e Colorado.