Financial Times também questiona sobre armas químicas Toda a eventual descoberta de armas de destruição maciça pelos Estados Unidos no Iraque deve ser verificada por uma entidade independente, declarou hoje o jornal britânico "Financial Times" em editorial. "Está se desenvolvendo um certo mal-estar nos círculos governamentais norte-americano e britânico a propósito da sua incapacidade, até agora, de descobrirem as armas de destruição maciça que diziam que o regime de Saddam Hussein possuía", disse o jornal. "É irônico - acrescenta - que os Estados Unidos peçam mais tempo para descobrir o sinistro arsenal iraquiano, dado que, antes (da guerra), se mostraram impacientes em relação aos esforços de Hans Blix e dos seus inspetores das Nações Unidas". Para o jornal, a guerra "pode mudar o rumo das coisas", mas isso não significa que "a história tenha que ser reescrita". "É particularmente importante que qualquer anúncio de uma descoberta de armas de destruição maciça feita pelas forças da coligação (Estados Unidos e Reino Unido) seja verificada de forma independente para que se torne credível", afirmou o editorial. Na terça-feira, numa entrevista à BBC, Hans Blix denunciou a falsificação de documentos para justificar a guerra no Iraque. "É problemático ver também que uma parte importante dos documentos em que se baseiam as duas capitais (Washington e Londres) para levar por diante o processo (contra o Iraque) é pouco sólida", declarou Blix na ocasião. Na segunda-feira, o secretário de Estado das Relações Exteriores britânico, Mike O?Brien, defendeu a mesma idéia avançada hoje pelo "Financial Times", embora com argumentação diferente. "Neste momento, estamos preparados para operar com os procedimentos da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e tudo o que for encontrado poderá ser analisado em laboratórios independentes", sustentou O+Brien, frisando que Londres já está analisando essa possibilidade com Washington. Veja o especial :