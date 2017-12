Finlandês naturalizado chega a deputado no Japão Um finlandês naturalizado japonês tornou-se a primeira pessoa de origem européia a obter uma cadeira no Parlamento do Japão. Martti Turunen, da cidade finlandesa de Karelia, chegou ao Japão há 35 anos como missionário da igreja Luterana. Casou-se com uma japonesa, adotou o nome de Marutei Tsurunen e nacionalizou-se japonês 23 anos atrás. Elegeu-se pela primeira vez para a assembléia de uma pequena cidade perto de Tóquio em 1992, foi bem votado nas eleições de junho e assumiu a cadeira no Parlamento mês passado, após a desistência de um deputado de seu partido, de oposição.