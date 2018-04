Finlândia concede asilo a diplomata iraniano

Alizadeh disse que deixou o posto de número 2 na representação diplomática no mês passado por causa das ações do governo contra as manifestações contrárias à reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, no ano passado. Ele afirmou hoje que a eleição foi fraudulenta e que ele foi um dos três diplomatas iranianos na Europa a deixar seus postos em razão das medidas do governo contra os dissidentes. As informações são da Associated Press.