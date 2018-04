Finlândia: Homem é preso ao tentar esfaquear premiê Seguranças do primeiro-ministro da Finlândia, Jyrki Katainen, impediram que um homem armado com uma faca atacasse o chefe de governo durante um ato de campanha. Kari Mokko, porta-voz de Katainen, disse que o suposto agressor foi contido antes de conseguir chegar ao primeiro-ministro. O porta-voz não divulgou detalhes sobre o suspeito e disse que o primeiro-ministro não ficou ferido. O episódio ocorreu em Turku, uma cidade do sudoeste da Finlândia, onde Katainen participava de um ato de campanha com vistas às eleições municipais do próximo fim de semana. As informações são da Associated Press.