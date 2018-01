Finlândia reconhece parceria gay A parceria homossexual passou a ser reconhecida legalmente hoje na Finlândia, mas a nova lei não permite aos casais gays adotarem filhos ou usarem o mesmo sobrenome. A legislação, aprovada em setembro do ano passado pelo Parlamento, garante aos finlandeses maiores de 18 anos o direito de registrar uniões de pessoas do mesmo sexo em cerimônias civis comparáveis ao casamento. Ela dá também aos interessados os mesmos direitos de casais heterossexuais em casos de divórcio. A Associação de Gays e Lésbicas da Finlândia comemorou a lei, mas afirmou que ela não foi longe o bastante. "A lei não dá aos casais de pessoas do mesmo sexo os mesmos direitos dos casais heterossexuais", afirmou a associação.