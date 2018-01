Firma que faz segurança de Karzai sofre atentado; 7 mortos Os escritórios de Cabul da empresa americana que cuida da segurança do presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, sofreram um atentado a bomba neste domingo. Sete pessoas foram mortas. Além de fazer a segurança de Karzai, a Dyncorp Inc. trabalha para o governo americano no Iraque, diz Nick Downie, da ONG Security Office. ?A explosão que ocorreu em frente do escritório de Cabul de uma companhia de segurança matou pelo menos sete pessoas?, diz declaração emitida pelo gabinete de Karzai. ?Dois americanos, três nepaleses e dois afegãos, incluindo uma criança, tiveram as mortes confirmadas?. Horas antes, uma explosão em uma escola do sudeste do Afeganistão havia matado nove jovens e um adulto, dizem militares americanos. As vítimas menores tinham idade entre 7 e 15 anos, segundo o governador de Paktia, Asadullah Wafa.