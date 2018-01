Fita atribuída a Bin Laden é difundida pela Internet Um homem identificado como Osama bin Laden enviou nesta quinta-feira em fita de áudio uma mensagem sobre o conflito entre os governantes e o povo da Arábia Saudita. A mensagem está sendo difundida por um portal usado pelas milícias islâmicas. O homem, supostamente Bin Laden, diz que se os governantes sauditas culpam os "guerreiros santos" pelos problemas do reino, "a verdade é que toda a responsabilidade recai sobre os ombros do regime". Em tom sereno, acusa os governantes de "violar as leis de Deus", tema comum nos discursos de Bin Laden, que considera a monarquia saudita pouco islâmica e muito amiga dos "infiéis" americanos. A declaração é precedida de versos do Corão, outro recurso habitual de Bin Laden.