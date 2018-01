Fita de áudio com voz de Al-Zawahri é levada ao ar Uma gravação de áudio atribuída ao número dois da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, foi colocada em um site islâmico nesta sexta-feira. Nela ouve-se a voz do braço direito de Bin Laden lendo uma oração homenageando os "mártires da guerra santa" no Afeganistão, Palestina e qualquer outro lugar do mundo. Não há indicação de quando a gravação foi feita. A fita não faz menções à respeito do bombardeio americano de 13 de janeiro, no Paquistão, que teve como objetivo eliminar Al-Zawahri. De acordo com informações do governo da província paquistanesa atingida, quatro líderes da Al-Qaeda foram mortos no ataque. Não se sabe se Al-Zawahri estava entre os mortos. Se a fita for nova e autêntica, este o primeiro anúncio de al-Zawahri desde o ataque. A fita de 17 minutos foi colocada em um site de militantes islâmicos um dia após o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, ter mandado sua primeira fita de vídeo em mais de um ano, ameaçando os EUA e oferecendo uma trégua aos americanos. Al-Zawahri dedica a oração que lê em sua fita para "todos os irmãos muçulmanos em todo o mundo, aos irmãos mujahedeen (guerreiros sagrados) que estão nas fronteiras fortificadas contra os cruzados na Palestina e Iraque, Afeganistão e Chechênia, aos leões caçando as gangues de cruzados, conseguindo reforços nas montanhas do Afeganistão, em seus vales e em sua capital ferida, Cabul". Al-Zawahri disse que o poema o fazia lembrar dos colegas que morreram devido à Jihad, mencionando vários por seus nomes, mas não incluiu nenhum dos líderes que estavam presentes no bombardeio americano. Ainda não foi possível descobrir a data da gravação. A rede de notícias árabe Al-Arabiya, que levou ao ar uma parte da fita, disse que a gravação é recente mas não deu provas para que comprovasse tal afirmação. O bombardeio americano do dia 13 de janeiro destruiu um prédio na vila paquistanesa de Damadola, onde autoridades paquistanesas acreditavam que havia líderes da Al-Qaeda reunidos para planejar ataques no Afeganistão e no Paquistão. Treze moradores do vilarejo foram mortos no ataque, enfurecendo muitos paquistaneses. Autoridades acreditam que no mínimo quatro militantes estrangeiros tenham morrido também, incluindo um perito em explosivos e armas químicas da Al-Qaeda, o sobrinho de Al-Zawahri.