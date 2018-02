Fita de Bin Laden é autêntica, diz CIA; Europa nega trégua A CIA informa que a gravação de áudio de um homem que se identifica como Osama bin Laden é provavelmente autêntica. Um representante a agência de espionagem americana diz que a gravação deve ter sido feita nas últimas semanas, pois cita eventos recentes como o assassinato do líder do Hamas, Ahmed Yassin. Na gravação, Bin Laden oferece uma ?trégua? aos países europeus, enquanto promete vingança contra os EUA. Os governos da Grã-Bretanha, Alemanha, Itália e Espanha repudiaram a oferta. No Reino Unido, a chancelaria reagiu dizendo que os atos da Al-Qaeda ?contrariam a própria idéia de coexistência?. O ministro italiano das Relações Exteriores, Franco Frattini, considerou ?impensável? a idéia de negociar com Bin Laden. O futuro chanceler espanhol, Miguel Angel Moratinos, disse que ?não precisamos ouvir e nem responder? à proposta. Já o governo alemão declarou, por meio de porta-voz, que ?não pode haver negociação com terroristas e criminosos como Osama bin Laden?.