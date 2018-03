Fita de Saddam é "provavelmente autêntica", dizem EUA Uma nova fita com a voz supostamente de Saddam Hussein é possivelmente autêntica e quase com segurança foi gravada recentemente, disse nesta sexta-feira uma fonte do serviço de espionagem americano. A descoberta é uma evidência de que o deposto presidente iraquiano sobreviveu. A má qualidade da gravação impede os analistas de estarem totalmente seguros sobre sua autenticidade, disse o funcionário, que pediu para não ser identificado. Mas as referências a acontecimentos recentes indicam que não é velha, disse a fonte. A voz indica ter falado em 14 de julho e faz referência ao novo Conselho de Governo do Iraque, estabelecido no domingo.