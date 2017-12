Fita divulgada pela TV Al Jazira pede ataques aos EUA A emissora de TV Al Jazira transmitiu nesta sexta-feira uma gravação atribuída a um assistente de Osama bin Laden, no qual ele ameaça realizar ataques a alvos norte-americanos e britânicos. A voz na gravação é atribuída a Ayman al-Zawahri, um assistente egípcio de bin Laden, líder da rede terrorista Al Qaeda. A voz conclama muçulmanos a não esperar mais e a aprender as lições vindas do Iraque, Afeganistão e Chechênia. As informações são da Dow Jones.