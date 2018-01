Fita implica filho de Sharon em tentativa de suborno Um dos filhos do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, foi implicado hoje em uma tentativa de suborno para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário no exterior, informou a imprensa israelense, divulgando uma gravação inédita em áudio. De acordo com a Rádio Israel, uma fita de vídeo exibida hoje em uma corte de Tel-Aviv liga Omri Sharon a um projeto imobiliário na Grécia, contradizendo seu depoimento à polícia no início da semana. O projeto era liderado por David Appel, um empreendedor israelense que é amigo da familia Sharon. "O projeto grego é muito complicado", diz Omri na fita. "Encontrei David Appel e ele me explicou o esquema. Se der certo, haverá dinheiro suficiente para todo mundo." A fita foi gravada em outubro de 1999 e estava em posse do empresário David Spector, ligado a Omri e Gilad, filhos de Sharon. De acordo com o jornal Haaretz, autoridades israelenses acreditam que a fita possa implicar toda a família Sharon. A alegação é o mais recente desdobramento de duas investigações de corrupção envolvendo Sharon e seus filhos Omri, um parlamentar, e Gilad, um empresário. As investigações concentram-se em suspeitas de que Ariel Sharon teria obtido um financimento ilegal para sua campanha de 1999 pela liderança do Partido Likud - possivelmente em troca de favores políticos - e também teria aceitado suborno de um empresário israelense para promover o empreendimento imobiliário na Grécia quando era ministro das Relações Exteriores, na década de 90. Sharon nega envolvimento nos dois casos.