Fita liga Bin Laden ao Iraque, diz Powell O secretário de Estado Colin Powell disse a um comitê do Senado que o que parece ser uma nova mensagem de Osama bin Laden mostra por que o mundo precisa se preocupar com os laços do Iraque com o terrorismo. Powell afirmou ter lido a transcrição "do que Bin Laden - ou quem acreditamos seja Bin Laden -" dirá na noite desta terça-feira na estação árabe por satélite Al-Jazira. "Mais uma vez ele fala do povo do Iraque e fala sobre a luta deles, e como ele está em parceria com o Iraque". O editor-chefe da Al-Jazira, Ibrahim Hilal, disse à Associated Press que sua estação não possui tal fita. E Powell, quando perguntado por um repórter sobre a negativa da estação, recusou-se a fazer comentários. O secretário advertiu anteriormente ao Comitê Orçamentário do Senado que "essa ligação entre terroristas e Estados que estão desenvolvendo armas de destruição em massa não pode mais ser desprezada ou ignorada". Numa audiência em separado, o diretor da CIA, George Tenet, disse que ele, também, estava a par de que haveria uma nova mensagem de Bin Laden, mas explicou ao Comitê de Inteligência do Senado que desconhecia seu conteúdo. O secretário de imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer, perguntado sobre a questão, disse que Powell "condensou o que temos ouvido - com precisão. Acho que isso é algo sobre o que vocês vão ouvir mais". Ele destacou que Powell "não teria dito o que disse se não tivesse base para fazê-lo". Pressionado para dizer se a administração tinha realmente tido acesso à mensagem ou à sua transcrição, Fleischer replicou: "Não posso dizer a vocês a forma precisa do conhecimento sobre isso". Foi a segunda vez em que Powell comparece ao Senado desde que fez uma apresentação no Conselho de Segurança da ONU na semana passada, quando ofereceu "provas irrefutáveis" de que o Iraque continua escondendo armas de destruição em massa. Parlamentares têm aplaudido a performance de Powell na ONU, mas muitos democratas ainda não estão convencidos de que a guerra seja necessária, particularmente se aliados-chave dos EUA continuarem contra ela.