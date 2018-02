Fitas provam ação de Oviedo em protestos, diz embaixador no Brasil O embaixador do Paraguai no Brasil, Luiz González Árias, afirmou nesta terça-feira que o governo de seu país entregou ao do Brasil reproduções de fitas fonográficas que comprovam, segundo ele, iniciativas do ex-general paraguaio Lino Oviedo de "instigar a violência" e "preparar a revolta" contra o governo do presidente do Paraguai, Luiz González Macchi. O diplomata disse esperar que nesta quarta-feira, quando Oviedo deverá se apresentar ao Ministério da Justiça do Brasil, o governo brasileiro o proíba de se manter na região da fronteira com o Paraguai. O embaixador indicou o que considera uma alternativa para o governo brasileiro atender a essa expectativa: fazer com que a Universidade Federal de Cuiabá (MT) aceite pedido apresentado por Oviedo para se tornar pesquisador dessa instituição na área de irrigação em Mato Grosso. Segundo González Árias, o Paraguai se dará por "satisfeito" se a Universidade receber Oviedo como pesquisador. "Confiamos na sensatez e na inteligência das autoridades brasileiras. O Brasil está consciente de que, desde o seu território, estrangeiros não podem insuflar a rebelião em outros países", afirmou o embaixador. Ele disse que o governo paraguaio está investigando uma possível participação de Oviedo na organização e incitação das manifestações de segunda-feira no Paraguai, que resultaram em duas mortes. O diplomata comentou que, se essa participação for confirmada, o governo paraguaio poderá pedir ao Brasil um novo pedido de extradição de Oviedo.