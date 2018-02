'Flintstones' protestam contra emissão de carbono na Europa "Fred e Wilma Flintstone" foram presos ao se aproximar do Parlamento Europeu na segunda-feira, protestando contra a pressão da indústria automobilística sobre as propostas de conter as emissões de dióxido de carbono por carros. Foram detidos seis ativistas do Greenpeace vestidos de homens das cavernas, dentro de um carro parecido com o dos Flintstones, além de outros três manifestantes, por ofensas à ordem pública, disse a polícia. Uma placa de pedra acusando os lobistas da indústria automobilística de ocasionar a mudança climática foi confiscada antes de ser entregue aos parlamentares, disse uma porta-voz do Greenpeace. O parlamento europeu vai começar nesta semana as discussões sobre as leis que aplicariam multas aos fabricantes de carros que não diminuíssem as emissões. Mas os parlamentares vão considerar emendas que enfraqueçam as propostas originais da Comissão Européia, diminuindo o valor das multas e executando as leis mais lentamente do que o proposto. Os fabricantes de carros europeus dizem que as propostas arruinam sua capacidade de competir nos mercados internacionais. A Alemanha prometeu apoiar seu setor automobilístico, que produz veículos de luxo como o Porsche, a BMW e a Mercedes-Benz . "Nossos ativistas e seu veículo de zero emissão de carbono alertam para a influência desta indústria-dinossauro sobre a política climática da União Européia", disse Melanie Francis, da campanha do Greenpeace no setor de transporte. (Reportagem de Pete Harrison)