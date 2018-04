Florencio Ávalos é o primeiro mineiro resgatado Florencio Ávalos, de 31 anos, foi o primeiro mineiro resgatado hoje, à 0h11, da mina San José, ao norte do Chile. Ele estava soterrado havia 70 dias, a 622 metros de profundidade. Às 23h55, Ávalos, recebeu as últimas orientações e iniciou subida no interior da cápsula "Fénix 2". Na superfície seus familiares juntamente com o presidente chileno Sebastian Piñera o aguardavam ansiosamente. Antes da subida, ele foi orientado pelo médico-socorrista Manuel Gonzales, que minutos antes havia descido da superfície até o local, percorrendo os 622 metros em cerca de 17 minutos. Assim que a cápsula iniciou a subida, houve grande silêncio dentre os mineiros que permaneceram lá embaixo, bem como dentre as pessoas na superfície. Ávalos foi o primeiro rosto a ser filmado depois do desmoronamento. Aos 4 minutos de hoje, a sirene anunciou a aproximação da cápsula da superfície. Ele fez o percurso em 17 minutos. Na chegada ele foi recebido por familiares em meio à grande emoção e ganhou um forte abraço do presidente chileno Sebastian Piñera.