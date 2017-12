Flórida abole pena de morte para retardados O Congresso do Estado norte-americano da Flórida aprovou por ampla maioria uma lei que abole a execução de retardados mentais condenados à pena de morte. A medida deve ser aprovada pelo governador do Estado, Jeb Bush, irmão do presidente norte-americano, George W. Bush, que já adiantou sua concordância com a medida, tendo dito que "com ou sem lei, jamais teria assinado a pena de morte para retardados mentais". Entre os 38 Estados que aplicam a pena de morte, 13 já aboliram a execução de retardados, e a Suprema Corte Federal está avaliando se tal castigo é constitucional.