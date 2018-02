Florida determina monitoramento de 21 dias para ebola

Scott assinou a ordem no sábado, dando ao Departamento de Saúde da Flórida autoridade para monitorar os indivíduos durante 21 dias. De acordo com o governador, a administração pediu que o CDC identificasse os níveis de risco de indivíduos vindos de partes específicas da Guiné, Libéria e Serra Leoa, mas não recebeu qualquer informação.

O governador afirmou que estava agindo com abundância de cautela após a notícia de que um médico em Nova York testou positivo para ebola depois de cuidar de pacientes na África. New York, New Jersey e Illinois introduziram políticas de quarentena semelhantes nos últimos dias. Fonte: Associated Press.