Flórida investiga sumiço de cédulas eleitorais A polícia do Estado da Flórida investiga por que mais de 50.000 cédulas eleitorais não chegaram aos eleitores do condado de Broward, informa o jornal Miami Herald. A maioria das cédulas foi enviada aos eleitores pelo correio entre os dias 7 e 8 de outubro, e já deveria ter chegado aos destinatários. Até ontem, o condado havia recebido 127.320 pedidos de cédulas e despachado a maioria, segundo as autoridades eleitorais locais. Até o momento, 50.778 cédulas já retornaram. As autoridades recomendam que os eleitores que não receberam a cédula se dirijam a um posto de votação antecipada para votar. Esses postos já acumulam longas filas. Até o momento, mais de 80.000 pessoas já votaram antecipadamente.