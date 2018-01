Flórida remove centenas de milhares do caminho de furacão Centenas de milhares de pessoas foram avisadas para se preparar para deixar suas casas, conforme o furacão Frances de aproxima da Flórida poucas semanas após a destruidora passagem do Charley; o efeito combinado das duas tempestades será o pior ataque duplo de furacão contra o Estado dos EUA em um século. Geradores de eletricidade, água engarrafada e comida enlatada somem das prateleiras das lojas enquanto os meteorologistas avisam que o núcleo da tempestade de nível 4, com ventos de mais de 200 km/h, deverá chegar à costa na noite de sexta-feira ou na manhã de sábado. O furacão Charley deixou 27 mortos e bilhões de dólares em prejuízo ao passar pela península em 13 de agosto. ?Não posso enfatizar o bastante o quanto essa coisa é forte. Se houver algo lá fora que irá enfraquecê-la, ainda não vimos?, disse o diretor do Centro Nacional de Furacões Max Mayfiled. Cerca de 300.000 moradores nas áreas litorâneas de Palm Beach County receberam orientação de partir, começando às 14h00 de quinta-feira.