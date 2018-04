Fluxo de emigração cai mais de 50% O fluxo de emigração do México, principalmente para os Estados Unidos, caiu mais de 50% no ano passado (204 mil, comparado a 455 mil em 2007), revelou o governo mexicano ontem. A dura situação econômica no exterior por causa da crise mundial estaria desencorajando os mexicanos a emigrar, acreditam as autoridades.