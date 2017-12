FMI alerta para impacto negativo da independência catalã para economia espanhola

MADRI - O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou nesta sexta-feira, 6, para o risco de a crise entre autoridades autônomas catalãs e o governo central em Madri afetar a confiança e investimentos na economia espanhola, a quarta maior da zona do euro.

Segundo a chefe da missão do FMI na Espanha, Andrea Schaechter, antes da crise política, a previsão de crescimento para o país este ano era de 3,1%. “As tensões e incertezas sobre a Catalunha podem afetar isso”, disse.

Nos últimos dias, empresas catalãs expressaram seus temores sobre o impacto de uma declaração de independência sobre seus negócios na Espanha e na zona do Euro. O Banco Sabadell, o segundo mais importante da região autônoma, disse temer ficar fora da zona do euro e do Banco Central Europeu.

O FMI elevou em junho a previsão de crescimento espanhol, com base no aumento do consumo, turismo e exportações. O país é um dos que mais cresce na zona do euro. /AFP