FMI: avaliação da Ucrânia pode ser concluída amanhã

"O FMI está ansioso para ajudar o povo da Ucrânia", disse Rice, em um comunicado. "Estamos discutindo com os membros a melhor forma de apoiar a Ucrânia nesta fase." Ele disse que a missão do FMI para a Ucrânia, que começou em 4 de março, fez "um bom progresso, com uma grande troca de pontos de vista". Rice disse que espera uma conclusão "muito em breve", talvez amanhã, já que o FMI prevê que vai demorar cerca de duas semanas para finalizar a missão.

Risse afirmou, no entanto, que o FMI não tem um prazo para a distribuição de recursos, ou até mesmo uma estimativa do nível de recursos financeiros necessários, até que "a missão de investigação faça a sua avaliação." A missão precisará apresentar seu parecer ao comitê executivo e de gestão antes que uma decisão possa ser tomada. Fonte: Market News International.