FMI diz trabalhar por solução para Argentina O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Horst Köhler, disse que está "disposto a trabalhar para desenvolver uma solução sustentável para os problemas econômicos da Argentina". Em carta enviada hoje ao presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, o diretor-gerente manifestou também "profundo pesar pelos trágicos fatos" que aconteceram no país nos últimos dias. Horst Köhler cumprimentou Rodríguez Saá pela Presidência interina da Argentina. Para o secretário-geral, Luis LusquiÏos, a carta significa "a abertura do diálogo entre o FMI e o governo nacional". Leia o especial