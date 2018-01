FMI e Banco Mundial emprestam ao Iraque O FMI aprovou um empréstimo de US$ 436,3 milhões ao Iraque para reconstruir a administração pública e iniciar as reformas econômicas. Também o Banco Mundial (Bird) deverá aprovar um crédito de US$ 5 bilhões para desembolso em cinco anos, disse hoje o presidente da instituição, James Wolfensohn. Mas o Bird não mandará seu pessoal de volta ao Iraque enquanto não houver segurança. "Somos um alvo", disse. A ajuda do FMI será condicionada aos termos de um acordo que fixa várias metas para o governo iraquiano. "Vamos monitorar o uso dos recursos como fazemos com qualquer país membro", disse o diretor-gerente do Fundo, Rodrigo de Rato. Segundo o vice-diretor gerente Takahoshi Kato, alguns países poderão perdoar parte da "insustentável dívida externa" iraquiana, se as autoridades do país continuarem cooperando com o Fundo. Para possibilitar o novo empréstimo, o governo iraquiano pagou à instituição no dia 22 uma dívida em atraso no valor de US$ 81 milhões. Além disso, concordou em pagar parte no aumento de cotas da instituição, de US$ 740 milhões para US$ 1,75 bilhão.