FMI e Bird reúnem comitês em Ottawa O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial comunicaram hoje que foi marcada para os próximos dia 17 e 18 de novembro, em Ottawa, no Canadá, a reunião de seus comitês Financeiro e Monetário Internacional e de Desenvolvimento. A reunião anual das duas instituições, prevista para o final de setembro em Washington, foi cancelada após os atentados terroristas aos Estados Unidos no último dia 11 de setembro. O Comitê Financeiro e Monetário Internacional, do FMI, reúne duas vezes ao ano ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais de 24 países, para traçar as diretrizes da instituição. O Comitê de Desenvolvimento tem a mesma função no Banco Mundial. Na nota distribuída à imprensa, o diretor-gerente do FMI, Horst Koehler, e o presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, afirmaram ter aceitado o convite do ministro das Finanças do Canadá, Paul Martin, para realizar o encontro naquele país. Segundo a nota, os ministros e presidentes dos bancos centrais discutirão a perspectiva da economia global depois dos ?trágicos eventos? de setembro. Também serão examinados o impacto dessas mudanças particularmente nos países mais pobres, e o trabalho em andamento para melhorar a estabilidade do sistema financeiro internacional.